Виробництво електромобілів може бути призупинено всюди, окрім Китаю

Світова автомобільна промисловість стикається з кризою поставок у виробництві електродвигунів через обмеження Китаєм експорту рідкоземельних елементів, необхідних для постійних магнітів, що використовуються в електромобілях, пише Укравтопром з посиланням на Automobilwoche.

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Китай, який контролює 90% світового виробництва постійних магнітів і майже весь ланцюжок переробки рідкоземельних елементів, зупинив експорт ключових матеріалів більше ніж на місяць тому на тлі зростання торгової напруженості зі США.

Експерти попереджають, що європейські та американські постачальники мають лише 4-6 тижнів запасів, а готових модулів вже не вистачає, що може призвести до зупинки виробництва у середині червня.

Цей дефіцит може серйозно завадити нарощуванню електромобільності в Європі і може виявитись навіть більш критичним, ніж криза чипів 2021-2022 років.