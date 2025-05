Китайці суттєво знизили ціни на свої електромобілі: чекаємо в Україні

Акції китайських виробників електромобілів впали після того, як BYD знизила ціни на місцевому ринку на 34%, повідомляє Bloomberg.

Компанія BYD Co. очолила падіння акцій китайських електромобілів у Гонконзі в понеділок після оголошення про значне зниження цін до 34% на 22 свої електричні та гібридні моделі з підзарядкою від мережі.

Очікується, що зниження цін посилить конкуренцію в секторі, і конкуруючі автовиробники, ймовірно, теж знизять ціни.

Попри труднощі, продажі BYD залишаються високими, і компанія опублікувала найкращий місяць продажів за 2025 рік у квітні та набирає позиції за кордоном, зокрема, минулого місяця вперше продала в Європі більше електромобілів, ніж Tesla Inc.

Акції найбільшого за обсягом продажів автомобільного бренду в Китаї впали на цілих 8,3%, тоді як акції конкурентів Li Auto Inc., Great Wall Motor Co. та Geely Automobile Holdings Ltd. впали більш ніж на 5% на тлі стурбованості інвесторів щодо загострення конкуренції в цьому секторі.

Компанія BYD запропонувала знижки на 22 свої електричні та гібридні моделі, що продаються в Китаї до кінця червня, що розпалює полум'я нової цінової війни в усьому секторі.

Зокрема, найменший хетчбек BYD Seagull подешевшав до 55 800 юанів (7 780 доларів США), що на 20% менше, ніж раніше. Найбільше зниження ціни – на двомоторний гібридний седан Seal. Знижка 34%, або 53 000 юанів, до 102 800 юанів.

В останні місяці BYD намагався розпродати старі моделі, зокрема ті, що не мають нових функцій допомоги водієві, які будуть додані до його моделей безкоштовно.

Звичайно, конкуренти наслідуватимуть зниження. Зокрема, Changan оголосила про знижку у розмірі 25 000 юанів на свою модель Deepal S07, а Leapmotor скоригувала ціни на кросовери C16 та C11.

Якщо ці знижки призведуть до активних продажів, травневі обсяги продажів BYD можуть зберегти тенденцію до зростання. У квітні група з Шеньчженя опублікувала звіт про свій найкращий місяць продажів у 2025 році, що є ще ознакою можливого досягнення річної цілі в 5,5 мільйона.

Завдяки вертикально інтегрованому ланцюжку поставок BYD (компанія виробляє власні акумулятори та багато напівпровідників) та масштабам виробництва на внутрішньому ринку, вплив цінових війн автомобілів у Китаї на її баланс менш помітне, ніж у деяких інших автовиробників.

Наприклад, валова рентабельність компанії за квартал, що закінчився 31 березня, становила близько 20% порівняно з приблизно 16% у Tesla. А чистий прибуток BYD у першому кварталі зріс до 9,15 мільярда юанів, обігнавши Tesla за ще одним ключовим показником.