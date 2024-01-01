Які китайські авто купили в Україні у квітні

Вживані легковики з Китаю

У квітні 2025 року частка легковиків, вироблених у Китаї, в структурі внутрішніх перепродажів склала 1,4%, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті став Volkswagen ID.4 Crozz — електрокросовер китайського виробництва.За місяць перепродано 88 таких авто. На другому місці — Geely CK із 54 шт., а замикає трійку лідерів Chery QQ (45 одиниць).

До речі виробництво електромобілів може бути призупинений скрізь, крім Китаю

Середній вік автомобілів у цьому сегменті — 9 років.

Вживані легковики, вироблені у Китаї, квітень 2025 р.

Ще одна частина ринку легковиків з пробігом, котрі мають табличку «Made in China» — перші реєстрації вживаних авто, імпортованих з-за кордону, де виробником виступав саме Китай. Тут частка ще нижча — 1%, проте моделі вже зовсім іншого ґатунку.

Лідирує Zeekr 001 (34 одиниці), що є представником нового покоління китайських електромобілів преміумкласу. На другому місці — MG ZS (18 авто), третє займає Zeekr 7X з 17 зареєстрованими одиницями.

Середній вік у цьому сегменті — 3 роки, що свідчить про перевагу сучасних технологій та імпорт молодих електроавто.

До речі у Києві презентували модельний ряд Zeekr

Ринок нових легковиків

На ринку нових легкових автомобілів китайського походження ситуація виглядає значно активніше. У квітні 2025 року їхня частка склала 14% від усіх перших реєстрацій — це вже кожен сьомий новий автомобіль, зареєстрований в Україні.

Нові легковики, вироблені у Китаї, квітень 2025 р.

Абсолютним лідером стала модель BYD Song Plus із результатом 174 реєстрації. На другому місці — Zeekr 001 (62 шт.), який упевнено закріплюється як представник нового "елітного Китаю". Третє місце зайняв Audi Q4 — зібраний у КНР для глобальних ринків, включаючи Європу — 56 реєстрацій.

Така динаміка підтверджує: у сегменті нових авто китайське виробництво вже давно перестало бути виключно "про китайські бренди".

Їхня частка наразі скромна на вторинному ринку, натомість серед нових автомобілів китайська збірка досить часто фігурує в документах першої реєстрації.