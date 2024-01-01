Какие китайские автомобили купили в Украине в апреле

Подержанные легковушки из Китая

В апреле 2025 года доля легковушек, произведенных в Китае, в структуре внутренних перепродаж составила 1,4%, сообщает Институт исследований авторынка.

Самой популярной моделью в этом сегменте стал Volkswagen ID.4 Crozz - электрокроссовер китайского производства. за месяц перепродано 88 таких авто. На втором месте - Geely CK с 54 шт., а замыкает тройку лидеров Chery QQ (45 единиц).

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Средний возраст автомобилей в этом сегменте - 9 лет.

Подержанные легковушки, произведенные в Китае, апрель 2025 г.

Еще одна часть рынка легковушек с пробегом, которые имеют табличку "Made in China" - первые регистрации подержанных авто, импортированных из-за рубежа, где производителем выступал именно Китай. Здесь доля еще ниже - 1%, однако модели уже совсем другого сорта.

Лидирует Zeekr 001 (34 единицы), что является представителем нового поколения китайских электромобилей премиум-класса. На втором месте - MG ZS (18 авто), третье занимает Zeekr 7X с 17 зарегистрированными единицами.

Средний возраст в этом сегменте - 3 года, что свидетельствует о предпочтении современных технологий и импорт молодых электроавто.

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Рынок новых легковушек

На рынке новых легковых автомобилей китайского происхождения ситуация выглядит значительно активнее. В апреле 2025 года их доля составила 14% от всех первых регистраций - это уже каждый седьмой новый автомобиль, зарегистрирован в Украине.

Новые легковушки, произведенные в Китае, апрель 2025 г.

Абсолютным лидером стала модель BYD Song Plus с результатом 174 регистрации. На втором месте - Zeekr 001 (62 шт.), который уверенно закрепляется как представитель нового "элитного Китая". Третье место занял Audi Q4 - собранный в КНР для глобальных рынков, включая Европу - 56 регистраций.

Такая динамика подтверждает: в сегменте новых авто китайское производство уже давно перестало быть исключительно "про китайские бренды".

Их доля пока скромная на вторичном рынке, зато среди новых автомобилей китайская сборка довольно часто фигурирует в документах первой регистрации.