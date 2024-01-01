Китайцы заложили фундамент завода по производству летающих автомобилей

Бизнес-подразделение eVTOL и XPeng, работающее под маркой AeroHT, с открытием полноценного производства планирует выпускать 10 000 единиц такой техники в год.

Уже заявлено, что на заводе будут создавать флагманский коммерческий продукт – комбинацию eVTOL, транспортного средства под названием "Наземный авианосец".

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AeroHT уже имеет первые успехи в полетах с прототипами eVTOL, такими как "летающий автомобиль" X2, разделяющий ДНК дизайна с электромобилями марки XPeng. А в октябре 2023 года, во время ежегодного собрания XPeng 1024 компания показала два новых дизайна автомобилей.

Настоящий летающий автомобиль под названием X3 пленил всех присутствующих. Он способен самостоятельно ездить, парковаться и взлетать. Не менее удивительным оказался модульный электромобиль под названием "Наземный авианосец", который транспортирует отдельный eVTOL в своей задней части.

Ранние планы о начале масштабного производства "Наземного авианосца" в 2025 году пришлось пересмотреть и перенести первые поставки заказчикам в Китае на 2026 год.

Однако комбинированное судно EV/eVTOL прошло сертификацию летной годности Управлением гражданской авиации Центрального и Южного Китая (CAAC). Сейчас AeroHT сосредоточился на тестовых полетах с экипажем и создании производственной инфраструктуры для доставки этой машины потребителям.

Уже объявлено, что мировая премьера "Наземного авианосца" состоится на авиашоу в Китае 12 ноября 2024 года.

Предварительная продажа комбинированного самолета EV/eVTOL начнется до конца 2024 года, несмотря на то, что производство и поставки перенесены на 2026 год.

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Как говорится в официальном релизе XPeng AeroHT, это будет первое предприятие в мире, на котором применят передовые процессы сборочной линии для крупномасштабного производства летающих автомобилей.

Начальная производственная площадка охватывает примерно 180 000 квадратных метров включает четыре основных цеха для изготовления летающих автомобилей: композитный цех, совместный цех, покрасочный и сборочный цеха.