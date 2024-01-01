Китайці заклали фундамент заводу з виробництва літаючих автомобілів

Бізнес-підрозділ eVTOL і XPeng, що працює під маркою AeroHT, з відкриттям повноцінного виробництва планує випускати 10 000 одиниць такої техніки на рік.

Вже заявлено, що на заводі створюватимуть флагманський комерційний продукт – комбінацію eVTOL, транспортного засобу під назвою "Наземний авіаносець".

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AeroHT уже має перші успіхи в польотах з прототипами eVTOL, такими як "літаючий автомобіль" X2, що розділяє ДНК дизайну з електромобілями марки XPeng. А у жовтні 2023 року, під час щорічного зібрання XPeng 1024 компанія показала два нових дизайни автомобілів.

Справжній літаючий автомобіль під назвою X3 полонив усіх присутніх. Він спроможний самостійно їздити, паркуватися та злітати. Не менш дивовижним виявився модульний електромобіль під назвою "Наземний авіаносець", який транспортує окремий eVTOL у своїй задній частині.

Ранні плани про початок масштабного виробництва "Наземного авіаносця" у 2025 році довелося переглянути й перенести перші постачання замовникам у Китаї на 2026 рік.

Однак комбіноване судно EV/eVTOL пройшло сертифікацію льотної придатності Управлінням цивільної авіації Центрального та Південного Китаю (CAAC). Нині AeroHT зосередився на тестових польотах з екіпажем і створенні виробничої інфраструктури для доставлення цієї машини споживачам.

Вже оголошено, що світова прем’єра "Наземного авіаносця" відбудеться на авіашоу в Китаї 12 листопада 2024 року.

Попередній продаж комбінованого літака EV/eVTOL розпочнеться до кінця 2024 року, попри те, що виробництво та постачання перенесено на 2026 рік.

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Як йдеться в офіційному релізі XPeng AeroHT, це буде перше підприємство у світі, на якому застосують передові процеси складальної лінії для великомасштабного виробництва літаючих автомобілів.

Початковий виробничий майданчик охоплює приблизно 180 000 квадратних метрів і включатиме чотири основні цехи для виготовлення літаючих автомобілів: композитний цех, спільний цех, фарбувальний та складальний цехи.