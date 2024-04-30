Компанія KleinVision виконала перший пасажирський політ на літаючому автомобілі: AirCar з водієм-пілотом та пасажиром піднявся в небо зі злітної смуги аеропорту П'єштяні у Словаччині.

Почесне право стати першим пасажиром літаючого автомобіля було надано легендарному французькому композитору Жан-Мішель Жарру. Прокатали його над довколишніми заквітчаними лугами, вбраними у листя лісами, виноградниками та чепурними хатинками словацьких селян.

Швидкість літака-автомобіля була в межах 200-250 кілометрів на годину, хоча в максимальному режимі польоту цей ЛА може тримати 290 км/год та літати на висоті до 5,4 км. Про це повідомляє KleinVision.

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Спочатку музиканту показали ангар з літаком, розповіли про його особливості. Виникало таке враження, що KleinVision розповідає і показує можливості літаючого автомобіля не стільки гостеві й пасажиру, скільки ймовірному клієнту. Композитору така покупка по кишені, хоча пересічній людині цінник у $500 000 непіднімний.

Зручність такого автомобіля в тому, що він має допуск до експлуатації на дорогах загального користування та політний сертифікат літального апарату. З режиму автівки гібрид потребує всього 90 секунд для випуску крил і підготовки до польоту. Зліт виконується як з бетонної смуги аеропорту, так і з твердої трав’янистої поверхні чи ґрунтової дороги.



Якщо для поїздки автотрасою водієві потрібно мати лише водійське посвідчення категорії В, то для польотів слід пройти хоча б курси підготовки пілотів малої авіації. Цілком ймовірно, що композитор Жан-Мішель Жарру вже кинув оком на літак, поки черга на нього не така й велика.

AirCar є одним з перших літаючих автомобілів з офіційним сертифікатом придатності до польотів (2022 рік). Він спроможний подолати відстань до 1000 км в режимі польоту і проїхати на землі понад 500 км.

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До 2026 AirCar може потрапити на ринки багатьох європейських країн і навіть азіатських. Нещодавно редакція Авто24 повідомляла, що китайська компанія з Цанчжоу уклала угоду з словаками й нині отримала ексклюзивні права на виробництво та використання льотового автомобіля AirCar, відомого як "літаючий кабріолет".

Експерти аналітичного центру Morgan Stanley вважають, що ринок летючих автомобілів може досягти $1 трлн до 2040 року.