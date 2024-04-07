Китайська компанія з Цанчжоу торік уклала угоду з словаками і нині отримала ексклюзивні права на виробництво та використання літаючого автомобіля AirCar, відомого як "літаючий кабріолет".

Новим власником, як пише BBC, стала фірма Hebei Jianxin Flying Car Technology Company. Ні зі штаб-квартири китайців, ні з офісу словацької компанії KleinVision, де створили AirCar, подробиць цієї угоди не вийшло. Відомо лише, що вся документація на летючий автомобіль у повному обсязі передана покупцеві, а угоду закрито.

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Для Китаю розпочалася ера освоєння наземним транспортом повітряного простору. Приклад з придбанням технології літаючих автомобілів це яскраво підтверджує.

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація

Скриншот: Авто24

"Китай скористається ситуацією, щоб у сегменті літаючих автомобілів вирватися вперед, як він зробив це з електромобілями. У цьому відношенні історія Заходу іноді може уповільнити ситуацію, оскільки є певна спокуса спробувати втиснути ці нові машини в старі категорії. Китай на це не піде й скористається можливістю вийти вперед", – зазначає експерт з авіації Стів Райт.

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Ще свіжі у пам’яті кадри з відеосюжету, в якому продемонстровано тестовий політ літаючого безпілотного таксі китайської компанії Autoflight, коли минулого місяця дорога з одного міста в інше зайняла двадцять хвилин замість звичайної тригодинної поїздки на автомобілі.

Скриншот: Авто24

Торік eHang вже отримала сертифікат безпеки від служб КНР за своє електричне літаюче таксі. Нині настала черга розширення сегменту літаючих автомобілів, не акцентуючись на таксі, оскільки це вже пройдений етап, який дехто тільки розпочинає. Скажімо, уряд Великобританії заявив, що літаючі таксі можуть стати звичайним явищем неба до 2028 року, а розпочати впровадження того транспорту планує через 2 роки.

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Hebei має амбітні плани бути в перших рядах нового транспортного сегменту і купила у словаків права на створення чудового літаючого автомобіля, який також показав чудеса. На перший погляд, словацьке вірусне відео з літаючим автомобілем (див. відео нижче) схоже на науково-фантастичний фільм, однак це вже реальність.

Показові польоти у 2021 році між аеропортами Словаччини, коли автомобіль перемикався з режиму автомобіля на режим літака лише за дві хвилини, вражає. Оснащений двигуном BMW і звичайним паливом, AirCar пролетів за 35 хвилин між двома словацькими аеропортами, використовуючи їх злітно-посадкові смуги для зльоту та посадки. Нині ця технологія належить Китаю.

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У Hebei Jianxin Flying Car Technology вже є власний аеропорт, створена ціла льотна школа. AirCar не схожий на ті безпілотні таксі вертикального підйому. Для зльоту і посадки йому потрібна невеличка злітно-посадкова смуга, але надалі йому не потрібні дорогі автобани.

Скриншот: Авто24

Про це ще ніхто не говорить, але експерти редакції Авто24 уже заявили, що світ стоїть на порозі нових ПДР, вірніше – Правил повітряного руху, оскільки літаючі автомобілі вже стають реальністю.