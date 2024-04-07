Китайская компания из Цанчжоу в прошлом году заключила соглашение со словаками и сейчас получила эксклюзивные права на производство и использование летающего автомобиля AirCar, известного как "летающий кабриолет".

Новым владельцем, как пишет BBC, стала фирма Hebei Jianxin Flying Car Technology Company. Ни из штаб-квартиры китайцев, ни из офиса словацкой компании KleinVision, где создали AirCar, подробностей этой сделки не вышли. Известно лишь, что вся документация на летающий автомобиль в полном объеме передана покупателю, а сделка закрыта.

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Для Китая началась эра освоения наземным транспортом воздушного пространства. Пример с приобретением технологии летающих автомобилей это ярко подтверждает.

Залог безоговорочного качества и доверие производителю шин заключается в комплектации ими новых автомобилей, которые сходят с конвейеров автозаводов. Сейчас каждый третий автомобиль выезжает с конвейера на шинах Continental. Шины Continental устанавливаются на более 800 моделях различных автомобилей. Рекламная информация

Скриншот: Авто24

"Китай воспользуется ситуацией, чтобы в сегменте летающих автомобилей вырваться вперед, как он сделал это с электромобилями. В этом отношении история Запада иногда может замедлить ситуацию, поскольку есть определенный соблазн попытаться втиснуть эти новые машины в старые категории. Китай на это не пойдет и воспользуется возможностью выйти вперед", – отмечает эксперт по авиации Стив Райт.

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Еще свежи в памяти кадры из видеосюжета, в котором продемонстрирован тестовый полет летающего беспилотного такси китайской компании Autoflight, когда в прошлом месяце дорога из одного города в другой заняла двадцать минут вместо обычной трехчасовой поездки на автомобиле.

Скриншот: Авто24

В прошлом году eHang уже получила сертификат безопасности от служб КНР за свое электрическое летающее такси. Сейчас настала очередь расширения сегмента летающих автомобилей, не акцентируясь на такси, поскольку это уже пройденный этап, который некоторые только начинают. Скажем, правительство Великобритании заявило, что летающие такси могут стать обычным явлением неба до 2028 года, а начать внедрение того транспорта планирует через 2 года.

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Hebei имеет амбициозные планы быть в первых рядах нового транспортного сегмента и купила у словаков права на создание замечательного летающего автомобиля, который также показал чудеса. На первый взгляд, словацкое вирусное видео с летающим автомобилем (см. видео ниже) похоже на научно-фантастический фильм, однако это уже реальность.

Показательные полеты в 2021 году между аэропортами Словакии, когда автомобиль переключался с режима автомобиля на режим самолета всего за две минуты, впечатляет. Оснащенный двигателем BMW и обычным топливом, AirCar пролетел за 35 минут между двумя словацкими аэропортами, используя их взлетно-посадочные полосы для взлета и посадки. Сейчас эта технология принадлежит Китаю.

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У Hebei Jianxin Flying Car Technology уже есть собственный аэропорт, создана целая летная школа. AirCar не похож на те беспилотные такси вертикального подъема. Для взлета и посадки ему нужна небольшая взлетно-посадочная полоса, но в дальнейшем ему не нужны дорогие автобаны.

Скриншот: Авто24

Об этом еще никто не говорит, но эксперты редакции Авто24 уже заявили, что мир стоит на пороге новых ПДД, вернее – Правил воздушного движения, поскольку летающие автомобили уже становятся реальностью.