Компания KleinVision выполнила первый пассажирский полет на летающем автомобиле: AirCar с водителем-пилотом и пассажиром поднялся в небо со взлетной полосы аэропорта Пьештяни в Словакии.

Почетное право стать первым пассажиром летающего автомобиля было предоставлено легендарному французскому композитору Жан-Мишель Жарру. Прокатили его над близлежащими цветущими лугами, одетыми в листья лесами, виноградниками и нарядными домиками словацких крестьян.

Скорость самолета-автомобиля была в пределах 200-250 километров в час, хотя в максимальном режиме полета этот ЛА может держать 290 км/ч и летать на высоте до 5,4 км. Об этом сообщает KleinVision.

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Сначала музыканту показали ангар с самолетом, рассказали о его особенностях. Возникало такое впечатление, что KleinVision рассказывает и показывает возможности летающего автомобиля не столько гостю и пассажиру, сколько вероятному клиенту. Композитору такая покупка по карману, хотя обычному человеку ценник в $500 000 неподъемный.

Удобство такого автомобиля в том, что он имеет допуск к эксплуатации на дорогах общего пользования и полетный сертификат летательного аппарата. Из режима автомобиля гибрид требует всего 90 секунд для выпуска крыльев и подготовки к полету. Взлет выполняется как с бетонной полосы аэропорта, так и с твердой травянистой поверхности или грунтовой дороги.



Если для поездки по автотрассе водителю нужно иметь только водительское удостоверение категории В, то для полетов следует пройти хотя бы курсы подготовки пилотов малой авиации. Вполне вероятно, что композитор Жан-Мишель Жарру уже бросил взгляд на самолет, пока очередь на него не такая и большая.

AirCar является одним из первых летающих автомобилей с официальным сертификатом пригодности к полетам (2022 год). Он способен преодолеть расстояние до 1000 км в режиме полета и проехать на земле более 500 км.

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К 2026 году AirCar может попасть на рынки многих европейских стран и даже азиатских. Недавно редакция Авто24 сообщала, что китайская компания из Цанчжоу заключила соглашение со словаками и сейчас получила эксклюзивные права на производство и использование летного автомобиля AirCar, известного как "летающий кабриолет".

Эксперты аналитического центра Morgan Stanley считают, что рынок летающих автомобилей может достичь $1 трлн к 2040 году.