Другою моделлю новоствореного бренду AUDI стане кросовер: фото

AUDI – спільний бренд Audi та SAIC, котрий заснували в листопаді 2024 року. Головною його відмінністю від оригінальної німецької компанії є відсутність традиційного логотипу з кільцями. Модельний ряд AUDI складатиметься з електромобілів, розроблених китайськими інженерами для ринку Китаю.

Читайте також: Оголошено вартість китайського AUDI E5 Sportback

Перша модель AUDI під назвою E5 Sportback дебютувала на китайському ринку 16 вересня з піковою потужністю 776 к.с. та стартовою ціною від 235 900 юанів (33 100 доларів). Раніше представники бренду запевнили, що друга модель вийде на ринок у 2026 році й тепер її помітили під час дорожніх випробувань.

Новинка буде повнорозмірним кросовером з традиційними бічними дзеркалами, висувними дверними ручками, зарядним портом на задньому лівому крилі, камерами для моніторингу сліпих зон у передніх крилах та сканером Face-ID у середній стійці з боку водія.

Як повідомляє CarNewsChina, китайський блогер Цаоан Тунсюе, який поділився шпигунським знімком, повідомив, що приблизна довжина автомобіля становить п'ять метрів, а дизайнер Sugar Design підготував неофіційне зображення кросовера.

Також цікаво: Audi підтвердила появу флагманського позашляховика Q9

Очікується, що новий позашляховик використовуватиме платформу Advanced Digitized Platform (ADP) з високовольтною системою на 800 В. Даних про потужність трансмісії новинки невідомі, але ймовірно, він матиме ту саму конфігурацію, що й E5 Sportback з потужністю від 220 до 579 кВт (295 до 776 к.с.).