Audi підтвердила появу флагманського позашляховика Q9

Як пише Motor1, керівник відділу розробки Audi Джеффрі Буко розповів виданню Automobilwoche, що дебют абсолютно нових Q7 та Q9 відбудеться вже наступного року. Перший існує на ринку вже майже десять роки й отримав два рестайлінги, аби залишатись конкурентноспроможним на тлі X5 від BMW та GLE від Mercedes-Benz.

За чутками, нові кросовери Audi будуть побудовані на платформі PPC. Очікується, що ця ж основа буде використовуватися і для нового бензинового замінника Porsche Macan, який вийде у 2028 році. Буко не вдавався в подробиці нових моделей, але відомо, що дана архітектура розроблена таким чином, аби підтримувати бензинові, дизельні, м’які гібридні та плагін-гібридні силові установки.

Відомо також, що платформа PPC підтримує подовжувачі запасу ходу (EREV), проте наразі невідомо, чи використовуватимуть нові Q7 та Q9 дану технологію. Цікаво те, що за чутками, компанія BMW вже готується впровадити систему подовжувача запасу ходу для нового X5. До слова, Audi Q9 буде не єдиним трирядним позашляховиком у портфоліо Volkswagen Group.

Підтверджено, що Porsche також працює над такою моделлю, яка спершу планувалася виключно як електромобіль, але згодом компанія переосмислила проєкт і додала плагін-гібридний варіант. Новинка буде позиціонуватись вище за Cayenne й спочатку дебютує з ДВЗ, оскільки випуск електричної версії відклали.

Як Audi, так і Porsche відмовилися від своїх амбіцій щодо електромобілів. Двигуни внутрішнього згоряння використовуватимуть і в наступному десятилітті. Audi відмовилася від своєї мети перейти виключно на електромобілі з 2032 року, тоді як Porsche підтвердила, що її зобов'язання щодо V8 продовжиться й у 2030-х роках. Простими словами – зараз стратегія автовиробників полягає в диверсифікації, а не у ставці на один з типів трансмісій.