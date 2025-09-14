Яким міг би бути G-Class від BMW: фото

На Мюнхенському автосалоні одними з найбільш вражаючих були новинки від лідерів преміального німецького автомобілебудування. Audi показала Concept C – двомісний електричний родстер, що є попереднім переглядом нової дизайнерської мови бренду. Водночас BMW та Mercedes-Benz вразили публіку своїми електрокросоверами.

Читайте також: Дебютував новий BMW iX3: перший кросовер бренду з кардинально новим дизайном Neue Klasse

Баварці представили першу серійну модель Neue Klasse – iX3 другого покоління, тоді як Mercedes-Benz випустив свого прямого конкурента – абсолютно новий GLC з технологією EQ. Перший вирізняється вражаючим салоном з екраном від стійки до стійки, тоді як другий отримав нехарактерну для бренду гігантську решітку радіатора.

Однак, деякі автофанати все ще не в захваті від роботи німецьких автовиробників. Деякі з них все ще хочуть отримати справжній позашляховик, який можна буде вважати справжнім конкурентом Toyota Land Cruiser, Ford Bronco та Mercedes-Benz G-Class. Саме таку модель нещодавно створив віртуальний дизайнер Theottle за допомогою комп’ютерної графіки.

Також на тему: BMW готує конкурента для “Гелендвагена”: що про нього відомо

Він перетворив Toyota Land Cruiser Prado 250 на міцний позашляховик від BMW зі стилем 3 серії в кузові E30 1982 року випуску. Інсайдери повідомляють, що компанія BMW дійсно хоче випустити прямого конкурента G-Class. Про позашляховик мало що відомо, за винятком того, що він отримав кодовий індекс G74, використовуватиме платформу від X5 й дебютує не раніше 2029 року.