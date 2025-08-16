BMW готує конкурента для “Гелендвагена”: що про нього відомо

Як пише Carscoops, портфоліо BMW може поповнитись ще одним позашляховиком. Інсайдери повідомляють, що баварський автовиробник плідно працює над власним конкурентом для Mercedes G-Class, Lexus LX або Range Rover. Його дебют запланований на 2029 рік.

Зазначається, що виробництво новинки буде налагоджено на заводі BMW у Спартанбурзі, Південна Кароліна, де виробляються X3, X4, X5, X6, X7 та XM. Подейкують, що всередині компанії цей позашляховик отримав індекс G74 й нібито він буде побудований на платформі від X5 наступного покоління.

Крім того, він матиме традиційний двигун внутрішнього згорання, адже запуск електричного G-класу виявився провальним для Mercedes-Benz і BMW не планує повторювати такої помилки. Зазначається, що цей майбутній позашляховик може зайняти місце XM на вершині модельного ряду BMW, але з зовсім іншим призначенням.

BMW XM

XM – це перша окрема модель BMW M з часів суперкара M1 й вона навряд чи отримає пряму заміну. За даними AutoForecast Solutions, виробництво може припинитися вже в листопаді 2028 року, лише через п'ять років після його запуску. Причиною є дуже низькі продажі моделі у світі.

Схоже, що BMW вважає, що міцний позашляховик більше сподобається покупцям, ніж дорожній XM. Однак, це також означає, що німецький автовиробник більше не пропонуватиме власного конкурента для Lamborghini Urus. Проте, існує ймовірність появи високопродуктивного варіанту нового позашляховика з емблемою M, що стане альтернативою Mercedes-AMG G63.