BMW готовит конкурента для "Гелендвагена": что о нем известно

Как пишет Carscoops, портфолио BMW может пополниться еще одним внедорожником. Инсайдеры сообщают, что баварский автопроизводитель плодотворно работает над собственным конкурентом для Mercedes G-Class, Lexus LX или Range Rover. Его дебют запланирован на 2029 год.

Отмечается, что производство новинки будет налажено на заводе BMW в Спартанбурге, Южная Каролина, где производятся X3, X4, X5, X6, X7 и XM. Поговаривают, что внутри компании этот внедорожник получил индекс G74 и якобы он будет построен на платформе от X5 следующего поколения.

Кроме того, он будет иметь традиционный двигатель внутреннего сгорания, ведь запуск электрического G-класса оказался провальным для Mercedes-Benz и BMW не планирует повторять такой ошибки. Отмечается, что этот будущий внедорожник может занять место XM на вершине модельного ряда BMW, но с совсем другим предназначением.

BMW XM

XM – это первая отдельная модель BMW M со времен суперкара M1 и она вряд ли получит прямую замену. По данным AutoForecast Solutions, производство может прекратиться уже в ноябре 2028 года, всего через пять лет после его запуска. Причиной являются очень низкие продажи модели в мире.

Похоже, что BMW считает, что крепкий внедорожник больше понравится покупателям, чем дорожный XM. Однако, это также означает, что немецкий автопроизводитель больше не будет предлагать собственного конкурента для Lamborghini Urus. Однако, существует вероятность появления высокопроизводительного варианта нового внедорожника с эмблемой M, что станет альтернативой Mercedes-AMG G63.