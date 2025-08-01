Каким будет новый BMW X5: фото

Первое поколение BMW X5 с индексом E53 дебютировало в 1999 году и с тех пор остается одним из бестселлеров бренда. Учитывая, что модели Neue Klasse следующего поколения, включая iX3 и седан 3 серии, будут представлены совсем скоро, дебют более крупного X5 также не за горами.

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Как отмечает Auto Express, кроссовер новой генерации будет предлагаться в версиях с ДВС, плагин-гибрида, электромобиля, и, вероятно, даже с водородной силовой установкой. Система полного привода xDrive от бренда будет представлена во всем модельном ряду, возможно, как стандартная, учитывая позиционирование автомобиля и потенциальных конкурентов.

Прототип модели уже неоднократно замечен во время тестирований на дорогах общего пользования, а также на Нюрбургринге в Германии. Ожидается, что презентация нового X5 состоится где-то в середине следующего года, а первые поставки клиентам начнутся в начале 2027 года.

Несмотря на то, что BMW полностью сосредотачивается на своей архитектуре Neue Klasse, которая ляжет в основу ряда новых моделей, включая iX3 следующего поколения, который будет представлен на сентябрьском Мюнхенском автосалоне, X5 будет построен на проверенной временем платформе CLAR.

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Несмотря на камуфляж, было заметно, что передняя часть автомобиля, вдохновленная Neue Klasse, будет иметь двухсекционные дневные ходовые огни, тонкие вертикальные решетки радиатора и глянцевую панель вокруг них с интегрированными датчиками для многочисленных систем помощи водителю. Задняя часть также будет вдохновлена iX3 и 3 серией.

Автопроизводитель подтвердил, что каждый новый BMW будет использовать информационно-развлекательную систему Panoramic iDrive, о которой мы писали ранее. Она будет иметь центральный дисплей, дополнительный панорамный экран на всю ширину торпедо, руль с традиционными кнопками и голосовое управление.

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Кроме того, X5 будет носить репутацию самой технологичной модели BMW до появления совершенно нового X7 где-то в 2027 году. Это означает, что он будет оснащен набором систем помощи водителю, включая функции полуавтономного вождения и новейшую технологию предотвращения столкновений.