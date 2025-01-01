Новый BMW X5 будет иметь огромный "телевизор" в салоне

Как пишет Autoevolution, новый панорамный дисплей расположен между лобовым стеклом и торпедо и простирается от стойки до стойки. Как можно заметить на фото, он заменяет традиционную цифровую панель приборов. Еще более странным является отсутствие контроллера iDrive.

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Ранее компания BMW четко дала понять, что iDrive X делает акцент на сенсорном и голосовом управлении вместо физических кнопок. Традиционные кнопки расположены исключительно на руле с новым дизайном. Салон, вдохновленный Neue Klasse, также имеет массивный сенсорный экран размером 17,9 дюйма.

Наделенный передней частью в стиле Neue Klasse, X5 на этих шпионских фотографиях может быть прототипом версии M60e. У него не только четыре выхлопные трубы сзади, но и зарядный порт на переднем крыле со стороны водителя.

Считается, что плагин-гибридная установка, является развитием того, что BMW использует в M760e xDrive, где она имеет 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Ожидается, что следующая версия среднеразмерного роскошного внедорожника, имеющего индекс G65, сохранит мощность двигателя V8.

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По слухам, линейка модели будет состоять из 50e xDrive, 40d xDrive, 40 xDrive, базовой версии с задним приводом, X5 M60 xDrive и X5 M Competition. В то же время iX5 будет доступен только с двумя двигателями, начиная с 50 xDrive и 60 xDrive. В самой высокой комплектации M70 xDrive он может удивить показателями мощности, подобными i7 M70, что имеет 650 л.с. и 1100 Нм крутящего.