Новий BMW X5 матиме велетенський “телевізор” в салоні

Як пише Autoevolution, новий панорамний дисплей розташований між лобовим склом та торпедо й простягається від стійки до стійки. Як можна помітити на фото, він заміняє традиційну цифрову панель приладів. Ще більш дивною є відсутність контролера iDrive.

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Раніше компанія BMW чітко дала зрозуміти, що iDrive X робить акцент на сенсорному та голосовому управлінні замість фізичних кнопок. Традиційні кнопки розташовані виключно на кермі з новим дизайном. Салон, натхненний Neue Klasse, також має масивний сенсорний екран розміром 17,9 дюйма.

Наділений передньою частиною в стилі Neue Klasse, X5 на цих шпигунських фотографіях може бути прототипом версії M60e. У нього не тільки чотири вихлопні труби ззаду, а й зарядний порт на передньому крилі з боку водія.

Вважається, що плагін-гібридна установка, є розвитком того, що BMW використовує в M760e xDrive, де вона має 571 к.с. й 800 Нм крутного моменту. Очікується, що наступна версія середньорозмірного розкішного позашляховика, що має індекс G65, збереже потужність двигуна V8.

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За чутками, лінійка моделі складатиметься з 50e xDrive, 40d xDrive, 40 xDrive, базової версії з заднім приводом, X5 M60 xDrive та X5 M Competition. Водночас iX5 буде доступний лише з двома двигунами, починаючи з 50 xDrive та 60 xDrive. У найвищій комплектації M70 xDrive він може здивувати показниками потужності, подібними до i7 M70, що має 650 к.с. й 1100 Нм крутного.