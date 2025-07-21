Фанат розшукав викрадене авто ведучого Top Gear швидше, ніж поліція

Як зазначає Carscoops, в Instagram у Гарріса майже 900 000 підписників. Рано вранці 21.07.2025 він повідомив їм, що M5 було викрадено вночі в Кліфтоні, Брістоль. “Будь ласка, поділіться інформацією та допоможіть мені її знайти. Вона була в мене 19 років”, – зазначив він у дописі.

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Приблизно протягом трьох годин після публікації одна людина заявила, що помітила автомобіль, зазначивши, що машина стоїть просто неба серед житлового кварталу. Гарріс публікував оновлення в режимі реального часу, прямуючи до місця призначення.

Коли він прибув туди, де стояла M5, ведучий просто вигукнув: “Дивіться, ось вона, моя M5”. Підписник, на ім'я Лі знайшов машину, надіслав Гаррісу повідомлення та сказав знаменитості, що залишиться з машиною, поки той не приїде. І справді, саме це й сталося.

“Він трохи розбитий, але я його повернув, і я почуваюся неймовірно щасливим”, – сказав Гарріс. Він говорить про пошкодження, завдані машині за той короткий час, поки її не було. Злодії зачепили одне колесо та пошкодили запалювання, щоб машина завелася.

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Попри те, що в авто було мало бензину, ведучий зміг завести його на камеру та підтвердив, що все працює нормально. Це найкращий результат, про який тільки можна мріяти, і він ще більш вражаючий, враховуючи, що обійшлось без поліцію.