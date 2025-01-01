Унікальний лімузин на базі старого “жука” продадуть на аукціоні за $200 000

Як розповідає Carscoops, цей лімузин Volkswagen Beetle 1969 року випуску може бути найдивнішим з усіх, проданих на аукціоні в рамках Тижня автомобілів у Монтереї. Його створили на замовлення дистриб'ютора Porsche та Volkswagen на Західному узбережжі Джона фон Ноймана всього за 34 499,95 доларів.

Читайте також: За продаж машин в Росію німця засудили, а гроші конфіскували

Сильно модифікований “жук”, сконструйований компанією Troutman-Barnes й відрізняється подовженою колісною базою на 1016 мм. Майстри використовували оригінальні компоненти VW, тому автівка миттєво впізнається як Beetle.

Завдяки додатковій довжині, Troutman-Barnes змогла додати нестандартні задні двері та унікальний пасажирський салон. Останній оснащений сірою лавкою, а також двома відкидними сидіннями, розділеними міні-баром з розкладним столиком.

В інших місцях є оздоблення з червоного дерева та перегородка. До них додаються покращена звукоізоляція та електричні склопідйомники. Модель також була оснащена аудіосистемою Phillips з п'ятьма динам пристрій Kenwood та CD-чейнджер.

Водійське відділення досить просте, але є чорні вінілові сидіння та мінімалістична панель приладів разом з чотириступінчастою механічною коробкою передач, чого точно не побачиш у сучасних лімузинах. Незабаром цей автомобіль продадуть на RM Sotheby's.

Також цікаво: За скільки можна виторгувати Kia Optima K5 на аукціоні Copart чи IAAI

Аукціонний дім зазначає, що модифікація має 1,6-літровий двигун з 48-міліметровими карбюраторами Weber, замість оригінального 1,5-літрового чотирициліндрового агрегата. Крім того, унікальний цей Beetle робить те, що він був показаний на автосалоні в Лос-Анджелесі й використовувався, щоб відвезти Джона Вейна на церемонію вручення премії “Оскар” 1970 року.