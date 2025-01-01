Уникальный лимузин на базе старого "жука" продадут на аукционе за $200 000

Как рассказывает Carscoops, этот лимузин Volkswagen Beetle 1969 года выпуска может быть самым странным из всех, проданных на аукционе в рамках Недели автомобилей в Монтерее. Его создали по заказу дистрибьютора Porsche и Volkswagen на Западном побережье Джона фон Ноймана всего за 34 499,95 долларов.

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Сильно модифицированный “жук”, сконструирован компанией Troutman-Barnes и отличается удлиненной колесной базой на 1016 мм. Мастера использовали оригинальные компоненты VW, поэтому автомобиль мгновенно узнается как Beetle.

Благодаря дополнительной длине, Troutman-Barnes смогла добавить нестандартные задние двери и уникальный пассажирский салон. Последний оснащен серой лавкой, а также двумя откидными сиденьями, разделенными мини-баром с раскладным столиком.

В других местах есть отделка из красного дерева и перегородка. К ним добавляются улучшенная звукоизоляция и электрические стеклоподъемники. Модель также была оснащена аудиосистемой Phillips с пятью динами, устройством Kenwood и CD-чейнджером.

Водительское отделение достаточно простое, но есть черные виниловые сиденья и минималистичная панель приборов вместе с четырехступенчатой механической коробкой передач, чего точно не увидишь в современных лимузинах. Вскоре этот автомобиль продадут на RM Sotheby's.

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Аукционный дом отмечает, что модификация имеет 1,6-литровый двигатель с 48-миллиметровыми карбюраторами Weber, вместо оригинального 1,5-литрового четырехцилиндрового агрегата. Кроме того, уникальный этот Beetle делает то, что он был показан на автосалоне в Лос-Анджелесе и использовался, чтобы отвезти Джона Уэйна на церемонию вручения премии “Оскар” 1970 года.