Укр
Ру

За продаж машин в Росію німця засудили, а гроші конфіскували

У німецькому місті Марбург на лаві підсудних опинився житель села Лора у федеральній землі Гессен: працюючи в автосалоні, 56-річний чоловік продав до Росії 71 автомобіля класу "люкс", оформлюючи це як продажі до третіх країн.
Пять років тюрми отримав працівник німецького автосалону за продаж авто в Росію - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

Історія довела: навіть найпотужніші санкції не спроможні зупинити тіньові схеми постачання товарів

Валентин Ожго
logo17 липня, 20:20
logo0
logo0 хв

Такими чином, він в обхід санкцій налагодив продаж техніки, що підпадає під заборону: постачання до РФ будь-яких машин з об'ємом двигуна понад 1,9 літра, у тому числі Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi, заборонене.

Як пише Deutsche Welle, спритний продавець цю вимогу проігнорував, довів обсяг проданого до суми понад 5 млн євро. За вчинене довелося відповідати. За продаж авто до Росії в обхід санкцій спритного комерсанта-продавця запроторили за ґрати на 5 років.

Читайте також Виявлено нові канали доставки елітних авто в Росію

Як повідомила митна служба Ессена та прокуратура Франкфурта-на-Майні, на зазначену вище суму ухвалою суду вирішено конфіскувати майно засудженого. Під час обшуку у нього знайшли три дорогі автомобілі та майже 130 000 євро готівкою.

Попри те, що з червня 2023 року діє ембарго на постачання автомобілів з ЄС до Росії, елітні автівки, кросовери та позашляховики продовжують надходити до РФ. Експерти вважають, що реальний обсяг тіньового постачання може сягати десятків тисяч машин на рік.

Так що продана й оформлена засудженим продавцем 71 машини до Росії як експорт до третіх країн є лише краплиною в тому тіньовому ринку постачань.

#Німеччина #Mercedes-Benz #Porsche #Законодавство #BMW #Audi #Новини