Фанат разыскал угнанное авто ведущего Top Gear быстрее, чем полиция

Как отмечает Carscoops, в Instagram у Харриса почти 900 000 подписчиков. Рано утром 21.07.2025 он сообщил им, что M5 был угнан ночью в Клифтоне, Бристоль. “Пожалуйста, поделитесь информацией и помогите мне ее найти. Она была у меня 19 лет”, – отметил он в заметке.

Читайте также: Уникальный лимузин на базе старого "жука" продадут на аукционе за $200 000

Примерно в течение трех часов после публикации один человек заявил, что заметил автомобиль, отметив, что машина стоит под открытым небом среди жилого квартала. Гаррис публиковал обновления в режиме реального времени, направляясь к месту назначения.

Когда он прибыл туда, где стояла M5, ведущий просто воскликнул: “Смотрите, вот она, моя M5”. Подписчик, по имени Ли нашел машину, прислал Харрису сообщение и сказал знаменитости, что останется с машиной, пока тот не приедет. И действительно, именно это и произошло.

“Он немного разбит, но я его вернул, и я чувствую себя невероятно счастливым”, – сказал Харрис. Он говорит о повреждениях, нанесенные машине за то короткое время, пока ее не было. Воры задели одно колесо и повредили зажигание, чтобы машина завелась.

Также интересно: Одесский чиновник не смог вернуть конфискованный "мамин" Mercedes, на котором он ездил

Несмотря на то, что в авто было мало бензина, ведущий смог завести его на камеру и подтвердил, что все работает нормально. Это лучший результат, о котором только можно мечтать, и он еще более впечатляющий, учитывая, что обошлось без полиции.