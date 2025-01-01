Одеський чиновник не зміг повернути конфіскований "мамин" Mercedes, на якому він їздив

Адвокату від імені позивача не вдалося переконати суддів в тому, що мама заявника впродовж 25 років збирала на машину й зрештою у квітні 2023 року купила Mercedes-Benz G 400 D 2023 року випуску, вартістю 5 647 926,68 грн.

Про це в деталях йдеться в Постанові Верховного Суду в складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 9 липня 2025 року.

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Антикорупційна прокуратура дослідила, що станом на 25 квітня 2023 року ні в матері чиновника, ні в самого чиновника не було достатніх законних доходів, необхідних для придбання активу у вигляді автомобіля Mercedes-Benz G 400 D за згаданою вартістю.

Звісно, мама автомобілем не користувалася, оскільки не мала водійського посвідчення. А ось її син, чиновник управління міграційного контролю Державної міграційної служби в Одеській області, на тому автомобілі їздив і змиритися з конфіскацією машини не міг.

Нагадаємо, у першій інстанції рішенням Вищого антикорупційного суду від 11 грудня 2024 року позовну заяву держави Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визнано необґрунтованими активи чиновника та його матері. Незаконно набуте стягнено в дохід держави.

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Постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 25 березня 2025 року на апеляційне оскарження залишено рішення Вищого антикорупційного суду від 11 грудня 2024 року без задоволення та змін.

Адвокат чиновника, діючи від імені постраждалого, цього разу звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просив скасувати рішення Вищого антикорупційного суду від 11 грудня 2024 року та постанову Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 25 березня 2025 року, та ухвалити нове судове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог держави Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дослідив справу й постановив залишити без задоволення касаційну скаргу.

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Також залишено без змін рішення Вищого антикорупційного суду від 11 грудня 2024 року та постанову Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 25 березня 2025 року.

Відтак чиновник, який оформив розкішний позашляховик вартістю 5,7 мільйона гривень на свою матір у 2023 році, остаточно залишився без автомобіля.