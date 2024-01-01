Благодійна організація продала більше автомобілів, ніж передала ЗСУ

Обвинувальний акт відносно цих осіб до суду скерувала Голосіївська окружна прокуратура міста Києва. Їм інкримінуються злочинні дії з продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Як встановило слідство, засновник благодійної організації разом з її директором за власною схемою протиправної комерційної діяльності налагодили механізм збуту легкових автомобілів. Про це йдеться в офіційному повідомленні Київської міської прокуратури.

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Транспортні засоби вони ввозили на територію України як гуманітарну допомогу для ЗСУ, не сплачуючи при цьому митні платежі.

Однак замість передачі техніки до підрозділів Сил оборони чи на будь-які інші гуманітарні місії, пов’язані з армією, ввезені машини ділки збували через оголошення на платформах для продажу автомобілів.

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За хитрою схемою після одержання грошей машину передавали покупцеві начебто як гуманітарну допомогу. Таким чином "благодійники" продали шість автомобілів на майже 1 млн гривень, що більше за кількістю з переданих до ЗСУ – комерційна діяльність переважила з рахунком 6:5.

Таким чином армійські підрозділи отримали п’ять автомобілів, а на продаж направлено – шість. Це стало підставою для відкриття карної справи справа про такі діяння направлена до суду для розгляду по суті.