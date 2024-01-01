Благотворительная организация продала больше автомобилей, чем передала ВСУ

Обвинительный акт в отношении этих лиц в суд направила Голосеевская окружная прокуратура города Киева. Им инкриминируются преступные действия по продаже гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Как установило следствие, учредитель благотворительной организации вместе с ее директором по собственной схеме противоправной коммерческой деятельности наладили механизм сбыта легковых автомобилей. Об этом говорится в официальном сообщении Киевской городской прокуратуры.

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Транспортные средства они ввозили на территорию Украины как гуманитарную помощь для ВСУ, не платя при этом таможенные платежи.

Однако вместо передачи техники в подразделения Сил обороны или на любые другие гуманитарные миссии, связанные с армией, ввезенные машины дельцы сбывали через объявления на платформах для продажи автомобилей.

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По хитрой схеме после получения денег машину передавали покупателю якобы как гуманитарную помощь. Таким образом "благотворители" продали шесть автомобилей на почти 1 млн гривен, что больше по количеству из переданных в ВСУ – коммерческая деятельность перевесила со счетом 6:5.

Таким образом армейские подразделения получили пять автомобилей, а на продажу направлено – шесть. Это стало основанием для открытия уголовного дела дело о таких деяниях направлено в суд для рассмотрения по существу.