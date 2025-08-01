Яким буде новий BMW X5: фото

Перше покоління BMW X5 з індексом E53 дебютувало в 1999 році й з того часу залишається одним з бестселерів бренду. З огляду на те що моделі Neue Klasse наступного покоління, включаючи iX3 та седан 3 серії, будуть представлені зовсім скоро, дебют більшого X5 також не за горами.

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Як зазначає Auto Express, кросовер нової генерації буде пропонуватись у версіях з ДВЗ, плагін-гібрида, електромобіля, та, вірогідно, навіть з водневою силовою установкою. Система повного приводу xDrive від бренду буде представлена в усьому модельному ряду, можливо, як стандартна, враховуючи позиціонування автомобіля та потенційних конкурентів.

Прототип моделі вже неодноразово помічений під час тестувань на дорогах загального користування, а також на Нюрбургрингу в Німеччині. Очікується, що презентація нового X5 відбудеться десь у середині наступного року, а перші поставки клієнтам розпочнуться на початку 2027 року.

Попри те, що BMW повністю зосереджується на своїй архітектурі Neue Klasse, яка ляже в основу низки нових моделей, включаючи iX3 наступного покоління, що буде представлений на вересневому Мюнхенському автосалоні, X5 буде побудований на перевіреній часом платформі CLAR.

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Попри камуфляж, було помітно, що передня частина автомобіля, натхненна Neue Klasse, матиме двосекційні денні ходові вогні, тонкі вертикальні решітки радіатора та глянцеву панель навколо них з інтегрованими датчиками для численних систем допомоги водієві. Задня частина також буде натхненна iX3 та 3 серією.

Автовиробник підтвердив, що кожен новий BMW використовуватиме інформаційно-розважальну систему Panoramic iDrive, про яку ми писали раніше. Вона матиме центральний дисплей, додатковий панорамний екран на всю ширину торпедо, кермо з традиційними кнопками та голосове управління.

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Крім того, X5 носитиме репутацію найтехнологічнішої моделі BMW до появи абсолютно нового X7 десь у 2027 році. Це означає, що він буде оснащений набором систем допомоги водієві, включаючи функції напівавтономного водіння та найновішу технологію запобігання зіткненням.