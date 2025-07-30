BMW відмовиться від 8 Series

Тиждень автомобілів в Монтереї розпочнеться менш ніж за два тижні. Німецький автовиробник використає цю подію, ймовірно, щоб попрощатися з 8-ю серією. Як розповідає Carscoops, загадкова версія моделі дебютує 14 серпня.

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Наразі BMW не дуже багато говорить про автомобіль, але компанія згадала минуле, зазначивши, що друге покоління 8-ї серії було представлено влітку 2018 року, а її модельний ряд розширився, включивши купе, кабріолет, Gran Coupe та високопродуктивний M8.

Автовиробник також відзначив гоночний досвід автомобіля, який включає перемоги у своїх класах у 24-годинній гонці Дайтони. Усе це свідчить про те, що BMW прощається з 8 Series. Нещодавно компанія вже підтвердила зупинку виробництва версій купе та кабріолет, через їх низьку популярність.

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Хоча доля автомобіля ще невідома, попередні повідомлення припускали, що спеціальна версія буде базуватися на M850i. Вона оснащена 4,4-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 530 к.с. та крутний момент в 750 Нм.