BMW откажется от 8 Series

Неделя автомобилей в Монтерее начнется менее чем через две недели. Немецкий автопроизводитель использует это событие, вероятно, чтобы попрощаться с 8-й серией. Как рассказывает Carscoops, загадочная версия модели дебютирует 14 августа.

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Сейчас BMW не очень много говорит об автомобиле, но компания вспомнила прошлое, отметив, что второе поколение 8-й серии было представлено летом 2018 года, а ее модельный ряд расширился, включив купе, кабриолет, Gran Coupe и высокопроизводительный M8.

Автопроизводитель также отметил гоночный опыт автомобиля, который включает победы в своих классах в 24-часовой гонке Дайтоны. Все это свидетельствует о том, что BMW прощается с 8 Series. Недавно компания уже подтвердила остановку производства версий купе и кабриолет, из-за их низкой популярности.

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Хотя судьба автомобиля еще неизвестна, предыдущие сообщения предполагали, что специальная версия будет базироваться на M850i. Она оснащена 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 530 л.с. и крутящий момент в 750 Нм.