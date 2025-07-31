Тюнери зробили BMW XM ще більш екстремальним та потужним

Вже й так потужний кросовер BMW XM отримав завдяки компанії G-Power ще більше потужності, а також тюнінг-пакет, який зробив зовнішність автомобіля ще більш брутальною, пише Autoevolution.

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Тюнінг-пакет G-Power GXM Bi-Turbo включає деякі зовнішні покращення та, за бажанням, повністю оновлений інтер'єр, якщо ви хочете витратити ще більше грошей.

Перш за все, поговорімо про збільшення потужності, яке справді вражає. Змінивши деякі внутрішні компоненти, тюнер отримав вражаючі 950 кінських сил. Тяга оцінюється в 1400 Нм, а максимальна швидкість автомобіля зросла до 300 км/год.

Для порівняння, стандартний BMW XM Label має комбіновану потужність 737 к.с. (784 к.с./550 кВт) та крутний момент 738 фунт-футів (1000 Нм). Гібридний 4,4-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом дозволяє йому розганятися до 100 км/год за 3,8 секунди. Модель також може проїхати з нульовим рівнем викидів до 98 км.