Тюнеры сделали BMW XM еще более экстремальным и мощным

Уже и так мощный кроссовер BMW XM получил благодаря компании G-Power еще больше мощности, а также тюнинг-пакет, который сделал внешность автомобиля еще более брутальной, пишет Autoevolution.

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Тюнинг-пакет G-Power GXM Bi-Turbo включает некоторые внешние улучшения и, по желанию, полностью обновленный интерьер, если вы хотите потратить еще больше денег.

Прежде всего, поговорим об увеличении мощности, которое действительно впечатляет. Изменив некоторые внутренние компоненты, тюнер получил впечатляющие 950 лошадиных сил. Тяга оценивается в 1400 Нм, а максимальная скорость автомобиля выросла до 300 км/ч.

Для сравнения, стандартный BMW XM Label имеет комбинированную мощность 737 л.с. (784 л.с./550 кВт) и крутящий момент 738 фунт-футов (1000 Нм). Гибридный 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Модель также может проехать с нулевым уровнем выбросов до 98 км.