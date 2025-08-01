Завод двигателей BMW Group переходит на производство электроприводов

Завод BMW Group в Штайре начал серийное производство электрического двигателя для Neue Klasse. "Сегодня мы закладываем фундамент для будущего BMW Group", – объяснил Милан Неделькович, член правления BMW AG, ответственный за производство.

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Электродвигатель для шестого поколения BMW eDrive (Gen6) – это первый полностью электрический привод, который будет производиться на заводе в Штайре в Австрии. Оттуда он будет поставляться по всей производственной сети, обеспечивая приводной агрегат для Neue Klasse.

"Три года назад мы объявили, что будем строить этот электрический двигатель в Штайре. Сегодня мы гордимся его поставкой", – сказал Клаус фон Мольтке, старший вице-президент по производству двигателей BMW AG и директор завода в Штайре.

Между запуском проекта в 2022 и 2030 годах BMW Group инвестирует более одного миллиарда евро в расширение опыта разработки и производства электроприводов на заводе в Штайре. Это расширение мощностей обеспечит, чтобы завод оставался ведущим местом расположения BMW Group по производству трансмиссий.

В течение более 40 лет завод разрабатывал и производил двигатели внутреннего сгорания для брендов BMW и MINI. Этот большой опыт и богатый опыт в сфере трансмиссий делают завод по производству двигателей идеальным объектом для производства электродвигателей Gen6. Площадка будет продолжать параллельно производить дизельные и бензиновые двигатели. "Открытость технологий - наша сила, она дает нам необходимую гибкость для обеспечения долгосрочных рабочих мест", - сказал фон Мольтке.

Около 1000 сотрудников будут работать на новой сборке электродвигателей. В зависимости от мирового спроса, половина общего количества рабочей силы завода в Штайре может быть занята в электромобильности к 2030 году.