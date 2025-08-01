Укр
Ру

Завод двигунів BMW Group переходить на виробництво електроприводів

BMW Group запускає серійне виробництво електродвигунів для Neue Klasse на заводі Steyr, який протягом понад 40 років завод розробляв та виробляв двигуни внутрішнього згоряння.
Завод двигунів BMW Group переходить на електроприводи - Auto24

ФОТО: BMW |

BMW

Євген Гудущан
logo1 серпня, 15:20
logo0
logo0 хв

Завод BMW Group у Штайрі розпочав серійне виробництво електричного двигуна для Neue Klasse. "Сьогодні ми закладаємо фундамент для майбутнього BMW Group", – пояснив Мілан Неделькович, член правління BMW AG, відповідальний за виробництво.

Читайте також: BMW відмовиться від 8 Series

Електродвигун для шостого покоління BMW eDrive (Gen6) – це перший повністю електричний привод, який вироблятиметься на заводі в Штайрі в Австрії. Звідти він буде постачатися по всій виробничій мережі, забезпечуючи приводний агрегат для Neue Klasse.

"Три роки тому ми оголосили, що будемо будувати цей електричний двигун у Штайрі. Сьогодні ми пишаємося його постачанням", – сказав Клаус фон Мольтке, старший віце-президент з виробництва двигунів BMW AG та директор заводу в Штайрі.

Між запуском проекту у 2022 та 2030 роках BMW Group інвестує понад один мільярд євро в розширення досвіду розробки та виробництва електроприводів на заводі в Штайрі. Це розширення потужностей забезпечить, щоб завод залишався провідним місцем розташування BMW Group з виробництва трансмісій.

Протягом понад 40 років завод розробляв та виробляв двигуни внутрішнього згоряння для брендів BMW та MINI. Цей великий досвід та багатий досвід у сфері трансмісій роблять завод з виробництва двигунів ідеальним об'єктом для виробництва електродвигунів Gen6. Майданчик продовжуватиме паралельно виробляти дизельні та бензинові двигуни. "Відкритість технологій — наша сила, вона дає нам необхідну гнучкість для забезпечення довгострокових робочих місць", — сказав фон Мольтке.

Близько 1000 співробітників працюватимуть на новому складанні електродвигунів. Залежно від світового попиту, половина загальної кількості робочої сили заводу в Штайрі може бути зайнята в електромобільності до 2030 року.

#BMW #Новини #Автотехнології