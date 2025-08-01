Завод двигунів BMW Group переходить на виробництво електроприводів

Завод BMW Group у Штайрі розпочав серійне виробництво електричного двигуна для Neue Klasse. "Сьогодні ми закладаємо фундамент для майбутнього BMW Group", – пояснив Мілан Неделькович, член правління BMW AG, відповідальний за виробництво.

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Електродвигун для шостого покоління BMW eDrive (Gen6) – це перший повністю електричний привод, який вироблятиметься на заводі в Штайрі в Австрії. Звідти він буде постачатися по всій виробничій мережі, забезпечуючи приводний агрегат для Neue Klasse.

"Три роки тому ми оголосили, що будемо будувати цей електричний двигун у Штайрі. Сьогодні ми пишаємося його постачанням", – сказав Клаус фон Мольтке, старший віце-президент з виробництва двигунів BMW AG та директор заводу в Штайрі.

Між запуском проекту у 2022 та 2030 роках BMW Group інвестує понад один мільярд євро в розширення досвіду розробки та виробництва електроприводів на заводі в Штайрі. Це розширення потужностей забезпечить, щоб завод залишався провідним місцем розташування BMW Group з виробництва трансмісій.

Протягом понад 40 років завод розробляв та виробляв двигуни внутрішнього згоряння для брендів BMW та MINI. Цей великий досвід та багатий досвід у сфері трансмісій роблять завод з виробництва двигунів ідеальним об'єктом для виробництва електродвигунів Gen6. Майданчик продовжуватиме паралельно виробляти дизельні та бензинові двигуни. "Відкритість технологій — наша сила, вона дає нам необхідну гнучкість для забезпечення довгострокових робочих місць", — сказав фон Мольтке.

Близько 1000 співробітників працюватимуть на новому складанні електродвигунів. Залежно від світового попиту, половина загальної кількості робочої сили заводу в Штайрі може бути зайнята в електромобільності до 2030 року.