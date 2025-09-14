Каким мог бы быть G-Class от BMW: фото

На Мюнхенском автосалоне одними из самых впечатляющих были новинки от лидеров премиального немецкого автомобилестроения. Audi показала Concept C – двухместный электрический родстер, что является предварительным просмотром нового дизайнерского языка бренда. В то же время BMW и Mercedes-Benz поразили публику своими электрокроссоверами.

Баварцы представили первую серийную модель Neue Klasse – iX3 второго поколения, тогда как Mercedes-Benz выпустил своего прямого конкурента – совершенно новый GLC с технологией EQ. Первый отличается впечатляющим салоном с экраном от стойки до стойки, тогда как второй получил нехарактерную для бренда гигантскую решетку радиатора.

Однако, некоторые автофанаты все еще не в восторге от работы немецких автопроизводителей. Некоторые из них все еще хотят получить настоящий внедорожник, который можно будет считать настоящим конкурентом Toyota Land Cruiser, Ford Bronco и Mercedes-Benz G-Class. Именно такую модель недавно создал виртуальный дизайнер Theottle с помощью компьютерной графики.

Он превратил Toyota Land Cruiser Prado 250 в крепкий внедорожник от BMW со стилем 3 серии в кузове E30 1982 года выпуска. Инсайдеры сообщают, что компания BMW действительно хочет выпустить прямого конкурента G-Class. О внедорожнике мало что известно, за исключением того, что он получил кодовый индекс G74, будет использовать платформу от X5 и дебютирует не раньше 2029 года.