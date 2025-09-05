Дебютував новий BMW iX3: перший кросовер бренду з кардинально новим дизайном Neue Klasse

Новий BMW iX3 – найважливіший автомобіль німецького автовиробника за останнє десятиліття. Електричний кросовер використовує 800-вольтову архітектуру Neue Klasse EV, поява якої знаменує собою відхід від поточної стратегії бренду, що передбачає продаж автомобілів з ДВЗ та електромобілів, побудованих на одній платформі під назвою CLAR. Однак, поки що iX3 продаватиметься паралельно з поточним бензиновим X3.

BMW iX3 – це більше, ніж черговий електрокросовер, оскільки він також закладає основу для майбутнього бренду завдяки новій мові дизайну, чотирьом потужним комп’ютерам, які BMW називає “супермізками” й новій операційній системі BMW X, що має широкі функції персоналізації. Модель надійде до дилерів в середині 2026 року.

Покупцям пропонуватиметься версія iX3 50 xDrive потужністю 345 кВт (469 к.с.) завдяки двомоторній трансмісії. Кросовер також матиме запас ходу до 644 кілометрів, але BMW обіцяє, що інші варіанти зможуть долати до 800 км на одному заряді. Вартість позашляховика оцінюється близько 60 тисяч доларів. Батарея, ємність якої наразі не розкривають, здатна приймати заряд потужністю до 400 кВт.

“Дизайн Neue Klasse пропонує дуже сучасну інтерпретацію того, що завжди відстоювала BMW. Завдяки нашій новій мові дизайну новий BMW iX3 виглядає орієнтованим на майбутнє, сучасним та позачасовим, але, перш за все, більше схожим на BMW, ніж будь-коли”, — сказав Адріан ван Хойдонк, керівник відділу дизайну BMW Group.

Новинка дійсно має знайомі елементи, як от подвійна решітка радіатора та фари з інтегрованими ДХВ. Передній бампер має скульптурні повітрозабірники з глянцевими чорними акцентами. Профіль має плавні, але досить чіткі лінії та приховані дверні ручки.

Позаду є горизонтальні ліхтарі, що дублюють форму спойлера на даху. Аеродинамічні вдосконалення знизили коефіцієнт опору до 0,24, що позитивно впливає на запас ходу та динаміку. Звичайно ж, покупці зможуть покращити своє авто опційним пакетом M Sport, що додає рейлінги та інакші диски.

Водночас пакет M Sport Professional додає підсвічену решітку радіатора, чорні деталі оздоблення та червоні супорти. Габарити нового BMW iX3 становлять 4783/1895/1636 мм у довжину, ширину та висоту відповідно, а колісна база – 2898 міліметрів. Він на 49 міліметрів довший за свого попередника. Головною особливістю електрокросовера є його салон.

Центральним елементом інтер'єру є новий панорамний iDrive від BMW – широкий дисплей від стійки до стійки, інтегрований уздовж основи лобового скла. Він працює в тандемі з 17,9-дюймовим центральним екраном та опціональним 3D-проєкційним дисплеєм, і все це працює на базі новітньої операційної системи BMW Operating System X, яка обіцяє інтуїтивно зрозуміліший інтерфейс.

Для фанатів BMW це вражаючий відхід як від поточних компонувань бренду, так і від більш орієнтованих на водія приладових панелей. Елементи керування тризонним клімат-контролем інтегровані в сенсорний дисплей, проте фізичні кнопки присутні на кермі. Додаткові функції включають аудіосистему Harman Kardon з 13 динаміками та новими звуковими ефектами й панорамний дах.

Об’єм багажного відділення становить 861 літр. Його можна збільшити до 1841 літра, якщо скласти спинки заднього ряду. Також є передній відсік під капотом, що вміщує 57 літрів. Там можна розмістити зарядний пристрій, чи невеликий багаж. Компанія зазначила, що iX3 оснащений чотирма високопродуктивними комп’ютерами, які називаються “супермізками” і є частиною “цифрової нервової системи” автомобіля.

Кожен блок контролює динаміку руху, автоматизовані системи водіння, інформаційно-розважальну систему та основні функції. Наприклад, центральний блок керування “Heart of Joy” (Серце радості) відповідає за трансмісію, гальма, рекуперацію енергії та рульове керування, забезпечуючи водієві максимальну ефективність роботи.

За словами BMW, iX3 — це програмно-визначений автомобіль, тобто він буде постійно вдосконалюватися протягом свого життєвого циклу за допомогою бездротових оновлень. Виробництво нового електрокросовера відбуватиметься в Дебрецені в Угорщині. Німецький автовиробник додав, що наступним автомобілем Neue Klasse стане електричний варіант 3-ї серії. Водночас технології Neue Klasse будуть включені в загалом 40 нових моделей до 2027 року.