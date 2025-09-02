В BMW розробили мотоцикл для їзди без шолома

Інноваційну двоколісну машину з безвимиковим електроприводом показала на автосалоні IAA Mobility 2025 німецька компанія BMW Group.

Як йдеться в пресрелізі виробника, відсутність потреби в шоломі не єдина приємна новина, що пропонує водіям підвищене відчуття свободи. Водій нового байка також не потребує захисного одягу.

З такими стандартами Vision CE тепер розглядається як доволі креативний інструмент міської логістики, в першу чергу для поїздки на роботу. Студенти будь-якої статі також такій пропозиції будуть раді.

Фото: BMW Motorrad

Електричний двоколісний транспорт вийшов надійний та безпечний. Центральним елементом BMW Motorrad Vision CE вважається металева трубчаста композитна конструкція, відома як "клітка".

Разом із відповідною конструкцією сидіння з ременем безпеки "клітка" забезпечує безпечну та емоційну їзду без потреби в шоломі чи звичайному захисному одязі.

До вподоби буде зменшена загальна висота каркаса та відкритий, повітряний дизайн у поєднанні з довгою колісною базою надають Vision CE витягнутого, динамічного та візуально легкого вигляду.

Родзинкою новачка є функція балансування. Вона дозволяє автомобілю повністю збалансуватися, коли він стоїть на місці.

А ось про технічні характеристики виробник не дуже хотів розповідати. Втім, про цінник на Vision CE у BMW Motorrad також слів не знайшлося, чим ще більше заінтригував.