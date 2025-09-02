Укр
Ру

В BMW разработали мотоцикл для езды без шлема

Сегмент одноколейной городской мобильности обогатился электрической версией революционного мотоцикла BMW Motorrad Vision CE, который по своей конструкции не требует надевать шлем.
BMW Motorrad разрешил ездить на своем мотоцикле Vision CE без шлема В BMW разработали мотоцикл для езды без шлема - Auto24

ФОТО: BMW Motorrad|

BMW сделал экскурс в будущее двухколесников для городской логистики

Валентин Ожго
logo2 сентября, 10:29
logo0
logo0 мин

Инновационную двухколесную машину показала на автосалоне IAA Mobility 2025 немецкая компания BMW Group.

Как говорится в пресс-релизе производителя, отсутствие потребности в шлеме не единственная приятная новость, предлагающая водителям повышенное ощущение свободы. Водитель нового байка также не нуждается в защитной одежде.

Читайте также BMW Motorrad представил родстер и спортивный мотоциклы

С такими стандартами Vision CE теперь рассматривается как довольно креативный инструмент городской логистики, в первую очередь для поездки на работу. Студенты любого пола также такому предложению будут рады.

Фото: BMW Motorrad

Электрический двухколесный транспорт получился надежный и безопасный. Центральным элементом BMW Motorrad Vision CE считается металлическая трубчатая композитная конструкция, известная как "клетка".

Читайте также BMW Motorrad выводит на рынок три новых мотоцикла

Вместе с соответствующей конструкцией сиденья с ремнем безопасности "клетка" обеспечивает безопасную и эмоциональную езду без необходимости в шлеме или обычной защитной одежде.

По нраву будет уменьшенная общая высота каркаса и открытый, воздушный дизайн в сочетании с длинной колесной базой придают Vision CE вытянутого, динамичного и визуально легкого вида.

Читайте также Обновленный мотоцикл BMW R12 G/S: для бездорожья и шоссе

Изюминкой новичка является функция балансировки. Она позволяет машине полностью сбалансироваться, когда он стоит на месте.

А вот о технических характеристиках производитель не очень хотел рассказывать. Впрочем, о ценнике на Vision CE у BMW Motorrad также слов не нашлось, чем еще больше заинтриговал.

#BMW #Мото #Новости #Фото #Видео #Aвтоновинки