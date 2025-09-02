В BMW разработали мотоцикл для езды без шлема

Инновационную двухколесную машину показала на автосалоне IAA Mobility 2025 немецкая компания BMW Group.

Как говорится в пресс-релизе производителя, отсутствие потребности в шлеме не единственная приятная новость, предлагающая водителям повышенное ощущение свободы. Водитель нового байка также не нуждается в защитной одежде.

Читайте также BMW Motorrad представил родстер и спортивный мотоциклы

С такими стандартами Vision CE теперь рассматривается как довольно креативный инструмент городской логистики, в первую очередь для поездки на работу. Студенты любого пола также такому предложению будут рады.

Фото: BMW Motorrad

Электрический двухколесный транспорт получился надежный и безопасный. Центральным элементом BMW Motorrad Vision CE считается металлическая трубчатая композитная конструкция, известная как "клетка".

Читайте также BMW Motorrad выводит на рынок три новых мотоцикла

Вместе с соответствующей конструкцией сиденья с ремнем безопасности "клетка" обеспечивает безопасную и эмоциональную езду без необходимости в шлеме или обычной защитной одежде.

По нраву будет уменьшенная общая высота каркаса и открытый, воздушный дизайн в сочетании с длинной колесной базой придают Vision CE вытянутого, динамичного и визуально легкого вида.

Читайте также Обновленный мотоцикл BMW R12 G/S: для бездорожья и шоссе

Изюминкой новичка является функция балансировки. Она позволяет машине полностью сбалансироваться, когда он стоит на месте.

А вот о технических характеристиках производитель не очень хотел рассказывать. Впрочем, о ценнике на Vision CE у BMW Motorrad также слов не нашлось, чем еще больше заинтриговал.