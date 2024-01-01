Обновленный мотоцикл BMW R12 G/S: для бездорожья и шоссе

Новичок имеет три различных варианта сидений, надежные подставки для ног эндуро и стойки руля для преданных искателей приключений по бездорожью. BMW R 12 G/S в стандартной комплектации поставляется с плоским одинарным сиденьем.

В версии Плоский и Прямой байк идеально подходит для катания на эндуро – даже в положении стоя. А вот опциональный пакет Pillion включает сиденье для двоих. Все эти детали и тонкости конструкции производитель раскрывает в своем официальном сообщении на сайте press.bmwgroup.com.

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Новый R 12 G/S поставляется в стандартной комплектации с двумя практичными стальными люверсами на задней раме, которые могут использоваться в качестве точек крепления. Базовая версия нового BMW R 12 G/S оснащена подставкой для ног, система предназначена в первую очередь для использования на дороге. Она также подходит для использования на бездорожье благодаря зубчатому профилю.

Фото: BMW Motorrad

Мощный оппозитный двигатель дебютного BMW R 12 G/S объемом 1 170 куб. см выдает 80 кВт (109 л.с.) при 7 000 об/мин и максимальный крутящий момент 115 Нм при 6 500 об/мин. Выхлопная система с высоко установленным задним глушителем соответствует требованиям классического эндуро.

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Водителю пригодятся стандартные режимы езды "Дождь", "Дорога" и "Эндуро", а также дополнительный режим езды "Эндуро Pro" как часть пакета Enduro Package Pro. Улучшит уровень вождения контроль динамического сцепления (DTC) и контроль крутящего момента двигателя (MSR) в стандартной комплектации.

Аббревиатура, позаимствована из легендарного R 80 G/S, означает "Gelände / Straße" (внедорожный / уличный) и указывает на то, что новый член семейства BMW R 12, как и его предшественники и даже лучше, справляется с обоими вызовами (см. видео ниже).

Режимы езды "Road" и "Enduro" в стандартной комплектации с системой динамического контроля тяги (DTC) в качестве стандарта гарантирует высокий уровень безопасности езды при ускорении. Для использования на бездорожье DTC можно полностью выключить. Кроме того, 12 G/S оснащен контролем крутящего момента сопротивления (MSR) в стандартной комплектации.

Фото: BMW Motorrad

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Для поездок в темноте BMW R 12 G/S оснащен компактной светодиодной круглой фарой с диаметром 5 3/4" и знаковой световой подписью в форме "X" в стандартной комплектации. Кроме того, указатель поворота и управление также используют светодиодную технологию. Адаптивная фара, входящая в состав дополнительного оборудования Headlight Pro, предлагает еще больше безопасности во время езды ночью.