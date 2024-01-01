Военные нуждались в квадроциклах, поэтому благотворители доставили их за три дня

В боевые подразделения, держащие оборону на Курщине, благотворительная организация направила 50 квадроциклов и 7 лодок. И хотя БФ "Вернись живым" работает быстро, этот транспортный донат побил все рекорды как его формирования, так и непосредственно передачи из рук в руки.

Правда, благотворители не сообщают ни производителя техники, ни модель, но с фото хорошо видно на фронтальной решетке фирменный логотип производителя CFMOTO, чьи одноцилиндровые мотовездеходы CFORCE хорошо известны в мире.

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Созданные для экстрима квадроциклы полностью адаптированы к армейским потребностям. Имея в сухом весе 300-килограммовую массу, такой байк благодаря мощной системе полного привода подходит как для задач по патрулированию, так и для рейдов, разведки, транспортно-логистических задач, в т.ч. для эвакуации раненых на прицепных тележках или дооборудованных поперечных носилках на багажнике.

И хотя здесь мощность одноцилиндрового мотора не очень большая, всего 31 л.с., но такого потенциала для четырехколесного вездехода 4х4 вполне достаточно – силы у него даже с запасом. КПП у CFORCE также надежная – канадский вариатор CVTech.

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Кстати, здесь практически такой же силовой диапазон, как и у легендарного киевского тяжелого мотоцикла МТ-10, мощность которого никакого сомнения у байкеров не вызывает. Но CFMOTO еще лучше, поскольку у него полный привод и плюс еще и электроусилитель руля и система впрыска Bosch EFI.

Таким образом, в войска Курского участка фронта поступил надежный и, главное, пригодный для выполнения различных задач мобильный транспорт. Он обеспечит логистику украинской группировки, чтобы наши защитники и защитницы могли оперативно подвозить боеприпасы, продукты, и давать достойный отпор врагу.

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Кроме квадроциклов CFMOTO CFORCE, подразделениям Курской группы переданы лодки, различное нужное оборудование и имущество, о котором также говорилось в запросе.

Фото: Вернись живым