Військові потребували квадроциклів, тож благодійники доставили їх за три дні

До бойових підрозділів, що тримають оборону на Курщині, доброчинна організація направила 50 квадроциклів та 7 човнів. І хоча БФ "Повернись живим" працює швидко, цей транспортний донат побив усі рекорди як його формування, так і безпосередньо передачі з рук в руки.

Щоправда, благодійники не повідомляють ні виробника техніки, ні модель, але з фото добре видно на фронтальній решітці фірмовий логотип виробника CFMOTO, чиї одноциліндрові мотовсюдиходи CFORCE добре знані у світі.

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Створені для екстриму квадроцикли повністю адаптовані до армійських потреб. Маючи в сухій вазі 300-кілограмову масу, такий байк завдяки потужній системі повного приводу підходить як для завдань з патрулювання, так і для рейдів, розвідки, транспортно-логістичних завдань, у т.ч. для евакуації поранених на причіпних візках чи дообладнаних поперечних ношах на багажнику.

І хоча тут потужність одноциліндрового мотора не дуже велика, всього 31 к.с., але такого потенціалу для чотириколісного всюдихода 4х4 цілком достатньо – сили у нього навіть з запасом. КПП у CFORCE також надійна - канадський варіатор CVTech.

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До речі, тут практично такий же силовий діапазон, як і у легендарного київського важкого мотоцикла МТ-10, потужність якого жодного сумніву у байкерів не викликає. Але CFMOTO ще кращий, оскільки у нього повний привід і плюс ще й електропідсилювач керма та система впорскування Bosch EFI.

Таким чином, у війська Курської ділянки фронту надійшов надійний і, головне, придатний для виконання різних завдань мобільний транспорт. Він забезпечить логістику українського угруповання, щоб наші захисники та захисниці могли оперативно підвозити боєприпаси, продукти, й давати гідну відсіч ворогу.

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Окрім квадроциклів CFMOTO CFORCE, підрозділам Курської групи передано човни, різне потрібне обладнання та майно, про яке також йшлося у запиті.

Фото: Повернись живим