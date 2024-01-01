Yamaha представила модельний ряд квардоциклів і багі 2025 року

Колекція 2025 року спрямована на забезпечення прагнень своїх шанувальників до комфорту та безпеки під час роботи чи розваг в найскладніших умовах місцевості. Тут приклад новизни за заводом Yamaha в Ньюнані зі штату Джорджія, США.

Там, як йдеться в огляді Motorcycle & Powersports News, для всього світу виготовляється заявлена лінійка 2025 модельного року – Yamaha SxS, повнорозмірний квадроцикл Yamaha SxS і повнорозмірний ATV.

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Лінійка SxS для відпочинку пропонує нові розширені функції та опції в RMAX 1000, які підкреслюються абсолютно новими Wolverine RMAX4 1000 XT-R і Limited.

Чисто спортивна лінійка SxS: YXZ1000R і YXZ1000R Sport Shift (SS) забезпечують захоплення чистою спортивною продуктивністю прямого підключення завдяки потужному рядному потрійному двигуну та універсальній шестиступеневій коробці передач.

Модельний ряд Utility SxS: моделі Viking і Viking VI забезпечують довговічність і надійність готових до роботи варіантів для виконання завдань, орієнтованих на комунальні послуги.

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Модельний ряд квадроциклів доповнено рекреаційними квадроциклами Grizzly та універсальними квадроциклами Kodiak та спортивними квадроциклами Raptor 700R і YFZ450R. Для молодіжних моделей додався новий Grizzly 110.

Колаж:Авто24

"Наша лінійка 2025 року не лише представляє нові функції та розширені можливості, але й відображає нашу непохитну відданість якості та задоволеності клієнтів. Незалежно від того, чи є ви досвідченим авантюристом, чи новачком у світі бездоріжжя, останні моделі Yamaha створені, щоб подарувати виняткові враження та запам’ятати надовго", – сказав директор з бізнес-планування Yamaha в галузі автоспорту Райан Стівер.

Деякі новинки 2025 модельного року почнуть надходити до дилерів Yamaha вже у серпні. Стартова ціна на окремі моделі починається з 16 тисяч доларів США, але у переважній більшості цінник на топові моделі тримається в стартовій межі від 25 тисяч доларів США й доходить до практично $30 000.

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Щоправда, для наймолодших трейлерів Yamaha приготувала новенький квадроцикл Grizzly 110 2025 року з авантюрним стилем та впевненою продуктивністю для райдерів віком від 10 років. Він буде доступний у вже у вересні. Його ціна стартує 3599 доларів.

Більш детально про ціни та характеристики можна дізнатися тут.