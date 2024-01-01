Yamaha представила модельный ряд квардоциклов и багги 2025 года

Коллекция 2025 года направлена на обеспечение стремлений своих поклонников к комфорту и безопасности во время работы или развлечений в самых сложных условиях местности. Здесь пример новизны за заводом Yamaha в Ньюнане из штата Джорджия, США.

Там, как говорится в обзоре Motorcycle & Powersports News, для всего мира изготавливается заявленная линейка 2025 модельного года – Yamaha SxS, полноразмерный квадроцикл Yamaha SxS и полноразмерный ATV.

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Линейка SxS для отдыха предлагает новые расширенные функции и опции в RMAX 1000, которые подчеркиваются совершенно новыми Wolverine RMAX4 1000 XT-R и Limited.

Чисто спортивная линейка SxS: YXZ1000R и YXZ1000R Sport Shift (SS) обеспечивают захват чистой спортивной производительностью прямого подключения благодаря мощному рядному тройному двигателю и универсальной шестиступенчатой коробке передач.

Модельный ряд Utility SxS: модели Viking и Viking VI обеспечивают долговечность и надежность готовых к работе вариантов для выполнения задач, ориентированных на коммунальные услуги.

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Модельный ряд квадроциклов дополнен рекреационными квадроциклами Grizzly и универсальными квадроциклами Kodiak и спортивными квадроциклами Raptor 700R и YFZ450R. Для молодежных моделей добавился новый Grizzly 110.

Коллаж:Авто24

"Наша линейка 2025 года не только представляет новые функции и расширенные возможности, но и отражает нашу непоколебимую преданность качеству и удовлетворенности клиентов. Независимо от того, являетесь ли вы опытным авантюристом, или новичком в мире бездорожья, последние модели Yamaha созданы, чтобы подарить исключительные впечатления и запомнить надолго", – сказал директор по бизнес-планированию Yamaha в области автоспорта Райан Стивер.

Некоторые новинки 2025 модельного года начнут поступать к дилерам Yamaha уже в августе. Стартовая цена на отдельные модели начинается с 16 тысяч долларов США, но в подавляющем большинстве ценник на топовые модели держится в стартовой границе от 25 тысяч долларов США и доходит до практически $30 000.

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Правда, для самых юных трейлеров Yamaha приготовила новенький квадроцикл Grizzly 110 2025 года с авантюрным стилем и уверенной производительностью для райдеров в возрасте от 10 лет. Он будет доступен в уже в сентябре. Его цена стартует 3599 долларов.

Более подробно о ценах и характеристиках можно узнать здесь.