Оновлений мотоцикл BMW R12 G/S: для бездоріжжя і шосе

Новачок має три різні варіанти сидінь, надійні підставки для ніг ендуро та стояки керма для відданих шукачів пригод бездоріжжям. BMW R 12 G/S у стандартній комплектації постачається з плоским одинарним сидінням.

У версії Плаский і Прямий байк ідеально підходить для катання на ендуро – навіть в положенні стоячи. А ось опціональний пакет Pillion включає сидіння для двох. Всі ці деталі та тонкощі конструкції виробник розкриває у своєму офіційному повідомленні на сайті press.bmwgroup.com.

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Новий R 12 G/S постачається у стандартній комплектації з двома практичними сталевими люверсами на задній рамі, які можуть використовуватися в якості точок кріплення. Базова версія нового BMW R 12 G/S оснащена підставкою для ніг, система призначена в першу чергу для використання на дорозі. Вона також підходить для використання на бездоріжжі завдяки зубчастому профілю.

Фото: BMW Motorrad

Потужний опозитний двигун дебютного BMW R 12 G/S об'ємом 1 170 куб. см видає 80 кВт (109 к.с.) при 7 000 об/хв і максимальний крутний момент 115 Нм при 6 500 об/хв. Вихлопна система з високо встановленим заднім глушником відповідає вимогам класичного ендуро.

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Водієві стануть у пригоді стандартні режими їзди "Дощ", "Дорога" і "Ендуро", а також додатковий режим їзди "Ендуро Pro" як частина пакету Enduro Package Pro. Покращить рівень водіння контроль динамічного зчеплення (DTC) і контроль крутного моменту двигуна (MSR) у стандартній комплектації.

Абревіатура, запозичена з легендарного R 80 G/S, означає "Gelände / Straße" (позашляховий / вуличний) і вказує на те, що новий член сімейства BMW R 12, як і його попередники й навіть краще, справляється з обома викликами (див. відео нижче).

Режими їзди "Road" і "Enduro" в стандартній комплектації з системою динамічного контролю тяги (DTC) як стандарту гарантує високий рівень безпеки їзди при прискоренні. Для використання на бездоріжжі DTC можна повністю вимкнути. Крім того, 12 G/S оснащений контролем крутного моменту опору (MSR) у стандартній комплектації.

Фото: BMW Motorrad

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Для поїздок в темряві BMW R 12 G/S оснащений компактною світлодіодною круглою фарою з діаметром 5 3/4" та знаковим світловим підписом у формі "X" у стандартній комплектації. Крім того, покажчик повороту і управління також використовують світлодіодну технологію. Адаптивна фара, що входить до складу додаткового обладнання Headlight Pro, пропонує ще більше безпеки під час їзди вночі.