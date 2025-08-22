Під капотами Mercedes-Benz з'являться двигуни BMW

Mercedes-Benz веде переговори щодо потенційного використання чотирициліндрових бензинових двигунів BMW для широкого спектру майбутніх автомобілів у рамках радикального переосмислення своєї стратегії щодо двигунів внутрішнього згоряння, викликаного повільнішим, ніж очікувалося, поширенням електромобілів.

Читайте також: BMW готує конкурента для “Гелендвагена”: що про нього відомо

Джерело в Mercedes-Benz повідомило видання Autocar, що обидві компанії вже перебувають на завершальному рівні планування та переговорів, і оголошення результатів очікується до кінця року.

Потенційне об'єднання, про яке вперше розповів німецький журнал Manager Magazin, передбачає, що BMW постачатиме нове покоління бензинових двигунів для використання в моделях Mercedes-Benz, починаючи від CLA, через GLA, GLB, C-класу, E-класу та GLC, а також майбутнього «Little G». Угода між конкуруючими компаніями позиціонується як «стратегічний крок для скорочення витрат на розробку».

Для Mercedes-Benz це забезпечило б постачання двигунів, що відповідають стандарту Euro 7, що є критично важливим для продовження виробництва моделей з двигунами внутрішнього згоряння, а також допомогло б розширити пропозиції гібридних моделей із заряджанням від мережі без подальших значних інвестицій у розробку чотирициліндрових двигунів.

Цей крок відбувається на тлі того, що Mercedes-Benz поступово впроваджує свій новий 1,5-літровий чотирициліндровий двигун M252 з турбонаддувом, розроблений власними силами в Німеччині, але виробляється в Китаї компанією Horse, спільним підприємством Geely та Renault.

Двигун M252, який вже пропонується в новому CLA, доступний у трьох варіантах потужності – 136 к.с., 163 к.с. та 190 к.с. – і поєднується з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням, в якій вміщується електродвигун потужністю 27 к.с.

Однак, інсайдери зазначають, що хоча M252 добре підходить для застосування в м’якому гібриді, наразі він не придатний для використання в PHEV або для подовження запасу ходу – прогалину, яку потенційно міг би заповнити двигун, що постачається BMW.

За чутками, цей двигун є 2,0-літровим турбованим похідним від чотирициліндрового двигуна B48, який використовується майже в сучасній лінійці моделей BMW та Mini.

Ймовірно, B48 буде вироблятися на заводі в Штайрі, Австрія, і стверджується, що він пропонує більші можливості, ніж M252, оскільки він розроблений як для поздовжнього, так і для поперечного компонування, що дає Mercedes-Benz більше гнучкості як для компактних, так і для середньорозмірних моделей.

Запропоноване партнерство також може поширитися на глобальні виробничі центри, включаючи потенційний спільний завод з виробництва двигунів у США, щоб уникнути зростання імпортних тарифів.

Якщо угода відбудеться, це стане історичною подією: два німецькі виробники автомобілів класу люкс спільно використовуватимуть двигуни, а в довгостроковій перспективі – навіть коробки передач.