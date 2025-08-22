Под капотами Mercedes-Benz появятся двигатели BMW

Mercedes-Benz ведет переговоры о потенциальном использовании четырехцилиндровых бензиновых двигателей BMW для широкого спектра будущих автомобилей в рамках радикального переосмысления своей стратегии в отношении двигателей внутреннего сгорания, вызванного более медленным, чем ожидалось, распространением электромобилей.

Источник в Mercedes-Benz сообщил изданию Autocar, что обе компании уже находятся на завершающем уровне планирования и переговоров, и объявление результатов ожидается до конца года.

Потенциальное объединение, о котором впервые рассказал немецкий журнал Manager Magazin, предусматривает, что BMW будет поставлять новое поколение бензиновых двигателей для использования в моделях Mercedes-Benz, начиная от CLA, через GLA, GLB, C-класса, E-класса и GLC, а также будущего "Little G". Соглашение между конкурирующими компаниями позиционируется как "стратегический шаг для сокращения затрат на разработку".

Для Mercedes-Benz это обеспечило бы поставки двигателей, соответствующих стандарту Euro 7, что является критически важным для продолжения производства моделей с двигателями внутреннего сгорания, а также помогло бы расширить предложения гибридных моделей с зарядкой от сети без дальнейших значительных инвестиций в разработку четырехцилиндровых двигателей.

Этот шаг происходит на фоне того, что Mercedes-Benz постепенно внедряет свой новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель M252 с турбонаддувом, разработан собственными силами в Германии, но производится в Китае компанией Horse, совместным предприятием Geely и Renault.

Двигатель M252, который уже предлагается в новом CLA, доступен в трех вариантах мощности – 136 л.с., 163 л.с. и 190 л.с. – и сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, в которой помещается электродвигатель мощностью 27 л.с.

Однако, инсайдеры отмечают, что хотя M252 хорошо подходит для применения в мягком гибриде, пока он не пригоден для использования в PHEV или для удлинения запаса хода – пробел, который потенциально мог бы заполнить двигатель, поставляемый BMW.

По слухам, этот двигатель является 2,0-литровым турбированным производным от четырехцилиндрового двигателя B48, который используется почти в современной линейке моделей BMW и Mini.

Вероятно, B48 будет производиться на заводе в Штайри, Австрия, и утверждается, что он предлагает большие возможности, чем M252, поскольку он разработан как для продольной, так и для поперечной компоновки, что дает Mercedes-Benz больше гибкости как для компактных, так и для среднеразмерных моделей.

Предложенное партнерство также может распространиться на глобальные производственные центры, включая потенциальный совместный завод по производству двигателей в США, во избежание роста импортных тарифов.

Если сделка состоится, это станет историческим событием: два немецких производителя автомобилей класса люкс будут совместно использовать двигатели, а в долгосрочной перспективе – даже коробки передач.