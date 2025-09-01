Автовиробники відмовляються від шкіряних салонів в авто: причина

Бренд Jeep не самотній у прагненні відмовитись від шкіряної обробки й замінити її альтернативним матеріалом під назвою Capri. Зокрема, більшість версії нового QX60 від Infiniti отримали оббивку TailorFit. Це нова тканина, що на 65% складається з перероблених матеріалів.

Škoda також використовує подібні матеріали. Вони отримали назву Recytitan та Technofil. Перший складається з 78% переробленого ПЕТ і його застосовують для дверних панелей, оббивки сидінь та панелі приладів, тоді як другий створений з 75% волокон унікального нейлонового матеріалу під назвою ECONYL®, котрий добувають зі старих рибальських сіток та обрізок тканин.

Carscoops також зазначає, що компанія Land Rover пропонує тканини Ultrafabrics для Range Rover та Range Rover Sport, тоді як клієнти Polestar можуть отримати вовняну оббивку з сертифікатом добробуту тварин або оббивку MicroTech чи WeaveTech.

Це лише кілька прикладів, але очевидно, що автовиробники відмовляються від стандартних шкіряних обробок, аби зробити свої автомобілі екологічнішими. Проте, деякі з них все ще пропонують таке виконання салону в якості додаткової опції. Зокрема, BMW та Mercedes-Benz просять за шкіряну оббивку в середньому ще 2000 доларів доплати.

Для покупців залишається питання, чи повинні автовиробники використовувати справжню шкіру, і наскільки це дійсно важливо, якщо новий автомобіль з'явиться без неї. Однак, сучасні матеріали обробки, виконані з перероблених матеріалів, поки що, зарекомендували себе досить непогано: вони приємні на дотик, зносостійкі й легко очищаються від бруду.