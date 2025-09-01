Автопроизводители отказываются от кожаных салонов в авто: причина

Бренд Jeep не одинок в стремлении отказаться от кожаной отделки и заменить ее альтернативным материалом под названием Capri. В частности, большинство версии нового QX60 от Infiniti получили обивку TailorFit. Это новая ткань, что на 65% состоит из переработанных материалов.

Читайте также: Новая функция интерьера Audi вызвала дискуссию среди водителей

Škoda также использует подобные материалы. Они получили название Recytitan и Technofil. Первый состоит из 78% переработанного ПЭТ и его применяют для дверных панелей, обивки сидений и панели приборов, тогда как второй создан из 75% волокон уникального нейлонового материала под названием ECONYL®, который добывают из старых рыболовных сетей и обрезок тканей.

Carscoops также отмечает, что компания Land Rover предлагает ткани Ultrafabrics для Range Rover и Range Rover Sport, тогда как клиенты Polestar могут получить шерстяную обивку с сертификатом благосостояния животных или обивку MicroTech или WeaveTech.

Это лишь несколько примеров, но очевидно, что автопроизводители отказываются от стандартных кожаных обработок, чтобы сделать свои автомобили более экологичными. Однако, некоторые из них все еще предлагают такое исполнение салона в качестве дополнительной опции. В частности, BMW и Mercedes-Benz просят за кожаную обивку в среднем еще 2000 долларов доплаты.

Также интересно: Новый Сітгоёп C5 Aircross получил солидный интерьер: фото

Для покупателей остается вопрос, должны ли автопроизводители использовать настоящую кожу, и насколько это действительно важно, если новый автомобиль появится без нее. Однако, современные материалы отделки, выполненные из переработанных материалов, пока что, зарекомендовали себя довольно неплохо: они приятны на ощупь, износостойкие и легко очищаются от грязи.