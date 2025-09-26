Audi подтвердила появление флагманского внедорожника Q9

Как пишет Motor1, руководитель отдела разработки Audi Джеффри Буко рассказал изданию Automobilwoche, что дебют совершенно новых Q7 и Q9 состоится уже в следующем году. Первый существует на рынке уже почти десять лет и получил два рестайлинга, чтобы оставаться конкурентоспособным на фоне X5 от BMW и GLE от Mercedes-Benz.

Читайте также: Каким мог бы быть G-Class от BMW: фото

По слухам, новые кроссоверы Audi будут построены на платформе PPC. Ожидается, что эта же основа будет использоваться и для нового бензинового заменителя Porsche Macan, который выйдет в 2028 году. Буко не вдавался в подробности новых моделей, но известно, что данная архитектура разработана таким образом, чтобы поддерживать бензиновые, дизельные, мягкие гибридные и плагин-гибридные силовые установки.

Известно также, что платформа PPC поддерживает удлинители запаса хода (EREV), однако пока неизвестно, будут ли использовать новые Q7 и Q9 данную технологию. Интересно то, что по слухам, компания BMW уже готовится внедрить систему удлинителя запаса хода для нового X5. К слову, Audi Q9 будет не единственным трехрядным внедорожником в портфолио Volkswagen Group.

Подтверждено, что Porsche также работает над такой моделью, которая сначала планировалась исключительно как электромобиль, но впоследствии компания переосмыслила проект и добавила плагин-гибридный вариант. Новинка будет позиционироваться выше Cayenne и сначала дебютирует с ДВС, поскольку выпуск электрической версии отложили.

Также интересно: Audi отказывается от RS6 e-tron, потому что никто не хочет электрических спортивных автомобилей

Как Audi, так и Porsche отказались от своих амбиций относительно электромобилей. Двигатели внутреннего сгорания будут использовать и в следующем десятилетии. Audi отказалась от своей цели перейти исключительно на электромобили с 2032 года, тогда как Porsche подтвердила, что ее обязательства по V8 продолжится и в 2030-х годах. Простыми словами – сейчас стратегия автопроизводителей заключается в диверсификации, а не в ставке на один из типов трансмиссий.