Второй моделью новосозданного бренда AUDI станет кроссовер: фото

AUDI – совместный бренд Audi и SAIC, который основали в ноябре 2024 года. Главным его отличием от оригинальной немецкой компании является отсутствие традиционного логотипа с кольцами. Модельный ряд AUDI будет состоять из электромобилей, разработанных китайскими инженерами для рынка Китая.

Первая модель AUDI под названием E5 Sportback дебютировала на китайском рынке 16 сентября с пиковой мощностью 776 л.с. и стартовой ценой от 235 900 юаней (33 100 долларов). Ранее представители бренда заверили, что вторая модель выйдет на рынок в 2026 году и теперь ее заметили во время дорожных испытаний.

Новинка будет полноразмерным кроссовером с традиционными боковыми зеркалами, выдвижными дверными ручками, зарядным портом на заднем левом крыле, камерами для мониторинга слепых зон в передних крыльях и сканером Face-ID в средней стойке со стороны водителя.

Как сообщает CarNewsChina, китайский блогер Цаоан Тунсюэ, который поделился шпионским снимком, сообщил, что примерная длина автомобиля составляет пять метров, а дизайнер Sugar Design подготовил неофициальное изображение кроссовера.

Ожидается, что новый внедорожник будет использовать платформу Advanced Digitized Platform (ADP) с высоковольтной системой на 800 В. Данных о мощности трансмиссии новинки неизвестны, но вероятно, он будет иметь ту же конфигурацию, что и E5 Sportback с мощностью от 220 до 579 кВт (295 до 776 л.с.).