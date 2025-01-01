Чому на причіп потрібен окремий страховий поліс автоцивілки

Згідно з українським законодавством, причіп вважається окремим транспортним засобом. Навіть потри те що він не може самостійно пересуватись. Тому навіть якщо у вас уже є чинна автоцивілка на автомобіль, до якого він прикріплений, для причепа також оформлюється окремий договір ОСЦПВ, запевняють в МСТБУ.

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Як працює врегулювання завданих збитків?

Якщо в русі причіп від’єднався та завдав шкоди — відповідальність несе водій автомобіля, адже він зобов’язаний перевірити технічний стан зчеплення перед поїздкою (згідно з ПДР). У цьому випадку збитки покриваються за договором Автоцивілки автомобіля.



Якщо причіп був від’єднанний, стояв окремо і самовільно покотився (наприклад, через неправильне паркування чи відсутність фіксації) — тоді відповідальність настає за договором ОСЦПВ, укладеним на сам причіп.

Що покриває договір автоцивілки для причепа?

Усе аналогічно з договором для автомобіля: страхова компанія компенсує шкоду, завдану майну та здоров’ю потерпілих у ДТП. Важливо: якщо причіп постраждав під час навантаження або вивантаження — це не є страховим випадком і не підпадає під покриття автоцивілки.

Скільки це коштує?

Вартість автоцивілки на причіп нижча, ніж на автомобіль з двигуном. Це цілком логічно, адже основним джерелом ризику на дорозі є саме направляючий автомобіль, а не сам причіп.

Наприклад, у Києві для легкових причепів вартість автоцивілки становить від 1 500 до 2 000 грн/рік, для вантажних — від 2 000 до 3 000 грн/рік. У регіонах з менш інтенсивним трафіком — ціни ще нижчі.